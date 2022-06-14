«Відмовлюся від титулів та звання чемпіона світу»: українець Зантарая розкритикував федерацію за «пасивну підтримку війни»

Український чемпіон світу та Європи з дзюдо Георгій Зантарая готовий вдатися до радикальних заходів, якщо Міжнародна федерація дзюдо (IJF) заявить на турнір Великого шолома в Улан-Баторі (Монголія) російських спортсменів.

«Побачив на офіційному сайті Міжнародної федерації дзюдо, що спортсмени з росії зареєструвалися для участі в турнірі в Улан-Баторі та зможуть взяти участь під нейтральним статусом кандидата (під прапором федерації). Нагадую, що до цього я вже писав, що спорт не може стояти осторонь політичних питань, особливо якщо йдеться про війну.

Тому я хочу зробити таке важливе для мене повідомлення: якщо російським спортсменам дозволять брати участь у турнірі — я офіційно відмовлюся від усіх своїх титулів та звання чемпіона світу!

Мені дуже прикро, що моя улюблена спортивна федерація, яка завжди наголошує на таких цінностях, як мир, єднання та дружба, зараз пасивно підтримує війну в Україні. Я не стоятиму осторонь, я хочу, щоб усі знали, що поки ви реєструєтеся на турнір — в Україні щодня помирають сотні людей, ще тисячі живуть під щоденними обстрілами та вибухами.

Я хочу запевнити, що Україна не братиме участі в турнірі, якщо представники росії будуть до нього допущені навіть під прапором федерації. Для мене дуже важливо, щоб спорт, яким я займаюся все життя, та його головні представники були на боці України: країни, де я виріс, жив, працюю, та країни, яка зараз не може повноцінно функціонувати через війну, яку почала росія!

Для тих, хто мені писатиме, що спорт зараз має бути поза політикою — хочу звернути увагу, що сотні спортсменів та тисячі дітей зараз НЕ мають можливості займатися спортом через війну. Погоджуюся, що спорт має об'єднувати, але спочатку прошу об'єднатися російських спортсменів та припинити війну в Україні! Наші спортсмени, як і всі українці, мають жити, а не виживати за умов війни! Слава Україні!" - написав Георгій на своїй сторінці у Facebook, набравши десять тисяч лайків та майже тисячу схвальних коментарів.

Додамо, що Зантарая — грузин за походженням, народився у місті Галі, проживає у Києві. Крім «золота» на ЧС-2009, має у своїй колекції одне «срібло» та чотири «бронзи» світових першостей, а також «золото» Європейських ігор-2019, що проходили в Мінську.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Володимир Кличко різко звернувся до Роя Джонса через його «моральну орієнтацію».

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter