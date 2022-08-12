Легендарний Ленс Армстронг, який переміг рак і втратив всі титули, зіграв розкішне весілля у Франції

Легенда світового велоспорту 50-річний Ленс Армстронг, який втратив свої титули через застосування допінгу, відгуляв розкішне весілля в оточеному виноградниками комплексі Chateau La Coste неподалік від Марселя (Франція).

Обранкою американця стала його чарівна співвітчизниця, викладач йоги Анна Хансен, з якою велогонщик разом уже майже півтора десятки років. Ленс закрутив з роман з Анною ще 2008 року (наречена молодша за нареченого на 10 років), а 2017-го пара, яка виховує 11-річну доньку Олівію Марі та 13-річного сина Макса Армстронга, оголосила про заручини.

«Це найкращий день. Я одружився з коханням всього мого життя, — написав Ленс Армстронг в соцмережі, розмістивши весільні фото. — Було дуже незвичайно, що наші діти також були з нами. Це була ніч, сповнена сміху і сліз радості. Анно, ти була моєю єдиною опорою протягом останніх 14 років, і дозволь мені прояснити, я не зміг би вижити без тебе».

Зазначимо, що в комплексі, де відбулося свято, є власний винний льох з гастрономією, а також музей просто неба, в якому проходять виставки престижних художників. На території є кілька ресторанів і п'ятизірковий курорт зі спа-центром. Вартість однієї ночі у Chateau La Coste складає близько 2 тисяч євро.

Нагадаємо, що це другий офіційний шлюб Ленса. Першою його дружиною була Крістін Річард, яка народила спортсмену трьох дітей. Їхньому синові Люку зараз 22 роки, а дочкам-близнюкам Грейс та Ізабель — 20. Крістін, активістка благодійного руху допомоги хворим на рак, допомагала Армстронгу боротися з хворобою, коли в 1996 році у нього діагностували рак яєчок, від якого йому вдалося вилікуватися через два роки.

Крістін і Ленс розлучилися у 2003 році після п'яти років шлюбу. Цього ж року Армстронг почав зустрічатися зі співачкою Шеріл Кроу. 2005-го вони побралися. Однак заручини були розірвані через п'ять місяців. Велогонщик зустрічався також із актрисами Ешлі Олсен, Кейт Хадсон та з модельєром Торі Берч.

Ленс Армстронг — єдиний спортсмен, який сім разів фінішував першим у загальному заліку «Тур де Франс». Крім того, він узяв «бронзу» Олімпійських ігор у Сіднеї. Усього цього американець досяг, коли виграв битву з раком! Але у 2012 році велогонщика було довічно дискваліфіковано за застосування допінгу та позбавлено всіх спортивних титулів, отриманих з 1998 року.

Примітно, що лише 2013-го Армстронг визнав свою провину у програмі Опри Вінфрі. Про великого велогонника зняли документалку під назвою «Брехня Армстронга», а за два роки світ побачив кінострічку «Допінг», в основі якої була скандальна справа за його участю.

На сьогоднішній день американець веде два подкасти — The Move та The Forward. У 2009-му році Армстронг не помилився і інвестував у компанію Uber, від якої зараз також має непоганий дохід. Іноді Ленс бере участь у благодійних велогонках, а також займається бігом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірка тенісу Симона Халеп показала ніжний весільний танець з чоловіком-мільярдером.

Фото Instagram

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