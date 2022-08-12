Компанія Baykar планує виробляти в Україні безпілотні винищувачі: що відомо

В Україні не лише планують відкрити завод з виробництва ударних безпілотників Bayraktar, а й розширити виробництво. На майбутньому заводі компанія має намір виробляти безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma.

Про це в інтерв'ю фонду «Повернись живим» заявив Генеральний директор компанії Халук Байрактар.

За словами гендиректора, компанія має намір зробити Україну виробничою базою, тим більше, що на безпілотниках використовуються українські двигуни. Україна стане місцем, де робитимуть двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні.



Окрім заводу, також буде створено дослідницький центр та центр передового виробництва.



«Наше бажання — щоб одного разу на заводі в Україні ми змогли створювати Bayraktar TB2, Bayraktar Akinci, а також новий Bayraktar Kizilelma — безпілотний винищувач», — сказав Байрактар.

Гендиректор упевнений, що така співпраця принесе користь не лише Україні, а й Туреччині.

Довідка: Bayraktar Kizilelma — малопомітний реактивний безпілотний винищувач, який розробляє компанія. Назва Kizilelma перекладається як «Червоне яблуко». Передбачається, що винищувач важитиме 6000 кг, швидкість його 900 км/год й нестиме 1500 кг корисного навантаження.

Нагадаємо, вперше Bayraktar Україна застосувала у бою на Донбасі восени 2021 року.

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