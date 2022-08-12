«Герой з рецидивіста, на якому немає де тавра ставити»: міхалков героїзує злочинця, який пішов з тюрми воювати проти України та загинув

Хочете знати про життєвий й «бойовий» шлях одного расєйського «добровольца»? Будь ласка. Бо тут кожна деталь життя такого собі константіна тулінова вельми красномовна. Перша судимість у 16 років за викрадення автомобіля, далі — наче по нотах черговий термін ув’язнення. Пограбування, наркотики…

І вишенька на тортик. Російські журналісти дізнались, що цей тулінов свого часу проходив обвинуваченим у резонансній справі про тортури ув’язнених над ув’язненими у сумнозвісних пітерських «Крєстах». Начебто, був одним із ув’язнених-катів у так званій «прес-хаті». Відомо, що «прес-хата» — тюремна камера, де ув’язнені, які співпрацюють із адміністрацією пенітенціарної установи, за її згодою та з «благословення» жорстоко б’ють, катують своїх братів по нещастю… Тих, на кого тюремники за щось мають зуб… І розправляються з неугодними чужими руками…

Свого часу історія з катуванням у «Крєстах» стала медіабомбою «за порєбріком». «В августе 2019 года мы показали видео, снятое в «пресс-хате» самого дорогого и современного СИЗО номер 1 УФСИН по Санкт-Петербургу, в новых «Крестах», где заключённых пытали накачанные молодые парни в майках «Актив УФСИН Един», огромный административный ресурс, вплоть до СПЧ и администрации президента, пытались представить это как внутрикамерный конфликт, а майки — как шутку. И всё это превратилось лишь в уголовное дело в отношении трёх «активистов» и «разработчиков», — розповідали місцеві журналісти.

До речі, за законами «воровського» кримінального світу, доля ув’язнених-катів з «прес-хат», м’яко кажучи, дуже незавидна… А от тулінов вийшов на волю сухим з води, бо вирішив «добровольцем» воювати на Донбасі «за росію». Можливо, досвідчений кримінальник вдався до такого рішучого кроку, бо чітко розумів, що за ґратами на нього неминуче чекає смерть від «пики» (заточка на блатному жаргоні) чи, наприклад, нічне падіння з нар уві сні…

Втім, пошук нових пригод на Донбасі «за росію» закінчився для злочинця-рецидивіста тулінова теж вельми прогнозовано… Хоча, звісно, він не міг загинути інакше, аніж підірвати себе та «трех националистов»!

Зате зараз з цього персонажа, на якому немає де ставити тавро, зліпив «героя нашого часу» та ледь не святого із німбом сам путінський блюдолиз та холуй нікіта міхалков.

Та ще й шоу-програма нікіти зветься… «Бесогон».

Неймовірна честь для рецидивіста тулінова. Яка країна, такі й герої.

Або інша приказка з вуст пєтра пєрваго: «Дабы дурь каждого была видна сразу»…

Так що аж деякі расєйські ЗМІ із слабким відтінком «оппозиционности» здивувались цьому «лайфхаку». Але на цьому їхнє здивування й закінчилось.

А взагалі-то дивного мало, бо у расєйській армії таким от туліновим — грабіжникам, вбивцям, мародерам, ґвалтівникам — саме й місце… Така от орда суне на нашу країну. Доведено Бучею, Бородянкою, Ірпенем, Чернігівщиною, Миколаївщиною та десятками інших українських сіл та міст, де лишив свій кривавий слід брудний козлячий чобіт…

Нагадаємо, що український суд дозволив затримати кінорежисера микиту міхалкова, його оголошено в розшук.

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