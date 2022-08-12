Найбільший виробник кави пішов з російського ринку

З початку путінського вторгнення в Україну величезна кількість іноземних брендів пішли з російського ринку.

Німецька компанія Tchibo GmbH — четвертий виробник кави у світі — також вийшла з російського бізнесу. А російська «дочка» перейшла до місцевого топменеджменту, повідомляє «Комерсант».





За даними учасників ринку, бренд Tchibo займає близько 2,6% російського ринку кави у натуральному вираженні та 1,6% у грошах.

Газета пише, що у «Чібо СНД» залишилися права на використання кавових брендів Tchibo та Davidoff до кінця 2022 року, після чого компанія має продовжити постачання кави під новим брендом.

Tchibo — четвертий виробник кави у світі та найбільший постачальник обсмаженої кави до країн ЄС.

Нагадаємо, в Україні відновлює роботу McDonald's. Спочатку компанія відкриє ресторани у Києві та на заході України.

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