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У Новій Каховці пролунали вибухи поблизу ГЕС: що відомо (фото, відео)

17:19 12 серпня 2022
дим

У п'ятницю, 12 серпня, в окупованій Новій Каховці поблизу гідроелектростанції пролунали вибухи. Місцеві жителі пишуть у пабликах про вибухи та загоряння з боку Каховської ТЕЦ.

Також повідомляють про вибухи поблизу населеного пункту Малокахівка та біля Берислава, передає «Міст».

Очевидці пишуть, що потрапило у ГЕС. У місті звучить сирена, пише Telegram-канал "Ху@вий Херсон".

 

Сьогодні ЗСУ ліквідували ще один ворожий склад боєприпасів у районі села Веселе у Херсонській області. Про це повідомило ОК «Південь».

Нагадаємо, кілька днів тому ЗСУ завдали удару по мосту у районі Каховської ГЕС. Міст став непридатним для пересування важкої техніки.

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