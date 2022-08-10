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Україна

«Влучання акуратне, але дієве»: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС

16:00 10 серпня 2022
міст

По мосту в районі Каховської ГЕС ЗСУ завдали удару й він став непридатним для використання, повідомляє Оперативне командування «Південь».

Раніше серйозні ушкодження отримав Антонівський міст, яким рашисти постачали свої підрозділи на півдні.

«Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсона призвів до закріплення статусу мосту у районі Каховської ГЕС як непридатного для використання. Попадання акуратне, але дієве», — йдеться у повідомленні.

У Херсонській ОВА також повідомили, що ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів у Новоолексіївці та командно-спостережний пункт БТГ у районі села Максима Горького.

Нагадаємо, вчора на кримському аеродромі в районі Новофедорівки сталося кілька потужних вибухів. При цьому росія не звинувачує Україну. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Москва не хоче визнавати безсилля своєї ППО.

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