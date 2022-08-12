Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження термінів загальної мобілізації та воєнного стану.

Інформація про реєстрацію законопроєктів є на сайті парламенту.

Законопроєктом передбачається продовження воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 днів.



Термін проведення загальної мобілізації також продовжується з 23 серпня на 90 днів.

Нагадаємо, загальна мобілізація та воєнний стан в Україні діють 23 серпня.



Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні запропонували підвищити вік мобілізації для всіх охочих.

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