39.07 / 39.97 39.80 / 41.00
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

17:43 12 серпня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження термінів загальної мобілізації та воєнного стану.

Інформація про реєстрацію законопроєктів є на сайті парламенту.

Законопроєктом передбачається продовження воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 днів.

Термін проведення загальної мобілізації також продовжується з 23 серпня на 90 днів.

Нагадаємо, загальна мобілізація та воєнний стан в Україні діють 23 серпня.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні запропонували підвищити вік мобілізації для всіх охочих.

Читайте також: Як оскаржити ухвалу військово-лікарської комісії: юрист дала дієві поради

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до ексчоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Гороскоп

Проблеми Левів, любовні перемоги Терезів та звістка для Водолія: несподіваний поворот чекає на п'ять знаків зодіаку 12 серпня

Андрій Новак

Чи повернеться курс долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту