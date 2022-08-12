39.07 / 39.97 39.80 / 41.00
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Кременчуці було чутно вибухи: стала відома причина

18:42 12 серпня 2022
Дим

У Кременчуці, де у червні в наслідок ракетного удару рашистів у торгівельному центрі загинули близько двадцяти людей, місцеві мешканці чули вибухи.

Як пояснив мер міста Віталій Малецький, близько 17:30 відбувалася ліквідація залишків раніше збитих ракет.

«Дякуємо ЗСУ! Зберігаємо спокій та будьмо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги!» — написав він у соцмережах.

До речі, сьогодні ранком він повідомляв, що більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи, о четвертій ранку. За його словами, інформації про надзвичайні ситуації на території міста не було.

Нагадаємо, що вночі росіяне вчергове завдали ракетного удару по Харкову — з району Бєлгорода по місту було випущено одразу чотири ракети.

Фото Pixabay

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Проблеми Левів, любовні перемоги Терезів та звістка для Водолія: несподіваний поворот чекає на п'ять знаків зодіаку 12 серпня

Лорак

Ані Лорак відмовилася від росії та поїхала до Туреччини до ексчоловіка Мурата: ЗМІ розповіли про зміни у житті співачки

кетчуп

«Про магазинний забудете назавжди»: готуємо ароматний кетчуп для пікніка

Андрій Новак

Чи повернеться курс долара та євро на довоєнний рівень: розповідає економіст Андрій Новак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту