В Кременчуці було чутно вибухи: стала відома причина

У Кременчуці, де у червні в наслідок ракетного удару рашистів у торгівельному центрі загинули близько двадцяти людей, місцеві мешканці чули вибухи.

Як пояснив мер міста Віталій Малецький, близько 17:30 відбувалася ліквідація залишків раніше збитих ракет.

«Дякуємо ЗСУ! Зберігаємо спокій та будьмо пильні, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги!» — написав він у соцмережах.

До речі, сьогодні ранком він повідомляв, що більшість кременчужан чула декілька звуків, схожих на вибухи, о четвертій ранку. За його словами, інформації про надзвичайні ситуації на території міста не було.

Нагадаємо, що вночі росіяне вчергове завдали ракетного удару по Харкову — з району Бєлгорода по місту було випущено одразу чотири ракети.

Фото Pixabay

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