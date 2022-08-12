Чотири ракети з Білгорода: ворог знову завдав удару по Харкову (фото)

Росіяне вчергове завдали ракетного удару по Харкову — минулої ночі з району Бєлгорода було випущено одразу чотири ракети.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, близько 3:00 дві ракети, попередньо — С-300, вдарили в заклад освіти в Слобідському районі. Пошкоджено їдальню та овочеві склади. А у Новобаварському районі ракета влучила в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею. Уламки пошкодили фасад. Приліт ще однієї ракети зафіксовано в Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

В Харківській обласній прокуратурі показали наслідки ворожих обстрілів міста та повідомили, що за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото Харківської обласної прокуратури

Фото Харківської обласної прокуратури

Фото Харківської обласної прокуратури

Тим часом у Харківській міськраді повідомили, що рятувальники обласного гарнізону ДСНС за добу, з 11 по 12 серпня, здійснили 33 оперативні виїзди: 16 — на ліквідацію пожеж (вісім — викликаних обстрілами), 10 — для надання допомоги комунальним службам та поліції, два — для проведення аварійно-рятувальних робіт та п'ять — з інших причин.

«Найбільше від ворожих атак постраждало село Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося чотири пожежі. Горіли господарські будівлі, гараж, житловий будинок та кіоск будівельних матеріалів. Попередньо постраждалих немає. Також потрапляння боєприпасів викликало дві пожежі до села Гаврилівка Ізюмського району. Зокрема, на території приватного домоволодіння горіло сіно у пакунках на площі 40 кв.м. Обидві пожежі було оперативно ліквідовано. Крім того, під час проведення сільськогосподарських робіт неподалік села Миколаївка Чугуївського району на протитанковій міні підірвався та спалахнув комбайн, внаслідок чого постраждав водій», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що днями ворог потужно вдарив по Нікопольському району, де загинули 13 місцевих мешканців, а ще 11 потрапили до лікарні.

Фото Харківської обласної прокуратури

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