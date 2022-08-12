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Світ

За три перші місяці війни економіка росії втратила те, чого досягла за чотири роки

18:44 12 серпня 2022
Російські рублі

Банк росії оприлюднив дані щодо падіння економіки росії у другому кварталі 2022 року на рівні 4,3%. Прогноз на третій квартал невтішний — падіння ВВП становитиме 7%. Річна інфляція у третьому кварталі, за оцінкою російського центробанку, становитиме 14,5%.

Російський ЦБ трохи покращив свій прогноз падіння ВВП в поточному році. У квітні передбачалося, що падіння становитиме 8−10%. Наразі банк обіцяє 4−6%.

ЦБ покращив також свій прогноз щодо інфляції на 2022 рік. Він знижений до 12−15% з 14−17%.

Американське агентство Bloomberg звернулося до експертів у галузі економіки та фінансів з проханням прокоментувати новий звіт та прогноз російського ЦП.

Насамперед коментатори наголосили на тому, що всього за один квартал після повномасштабного вторгнення росії в Україну російська економіка скотилася до рівня 2018 року. Іншими словами, вона за три місяці втратила те, що вдалося досягти за чотири роки. У наступному кварталі падіння ВВП продовжиться. І сумна для російської економіки тенденція збережеться.

Російський економіст Олександр Ісаков вважає, що у 2023 році економіка країни втратить ще як мінімум 2%. Він пов'язує це з відмовою Євросоюзу від російського вугілля та нафти.

Якщо війна продовжиться у 2023 році, і якщо Захід запровадить проти росії нові жорсткі санкції, то падіння ВВП лише посилиться. Російська економіка неминуче скотиться до рівня 2009 року, коли вибухнула глобальна фінансова криза. Повільне зростання ВВП може початися тоді не раніше 2025 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наприкінці червня росія вперше за 100 з лишком років допустила дефолт за зовнішнім боргом.

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