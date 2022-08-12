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У Чехії оголосили обвинувачення росіянину, якого підозрюють у сприянні анексії Криму

18:55 12 серпня 2022
Франкетті

Чехія вирішила сама судити росіянина Олександра Франчетті, якого звинувачує Україна в участі в анексії Криму.

Прокуратура Праги висунула росіянину офіційні звинувачення у створенні організованого злочинного угруповання, яке як розвідгрупа брало участь у захопленні півострова. Про це у п'ятницю, 12 серпня, відомство повідомило на своєму офіційному сайті.

Росіянина затримала чеська поліція на підставі українського ордера на арешт у вересні минулого року. Україна звинувачує його в участі у діяльності незаконного збройного формування. Високий суд Праги відмовив йому в екстрадиції до України через воєнну ситуацію в країні.

Франчетті живе у Празі з 2000 року, працював фітнес-тренером та займався бізнесом. Останнім часом чоловік жив «на дві країни», регулярно прилітаючи до Чехії з Севастополя, щоб відвідати дочку.

Кілька років тому Франчетті у соціальних мережах та телеінтерв'ю розповідав, що у перші дні анексії Криму у 2014 році організував у Севастополі розвідувальний загін з 12 осіб під назвою «Північний вітер». У його завдання входила охорона ліній електропередачі та газопроводу, а також спостереження за дорогами та передача цих відомостей командуванню вмф рф.

За даними української влади, у 2014 році, після прибуття до Севастополя, Франчетті приєднався до діяльності незаконного формування «Самооборона Криму», яке, серед іншого, було спрямоване на придушення опору українців.

Франчетті затримали у празькому аеропорту 12 вересня 2021 року на запит правоохоронних органів України. З того часу він перебуває під вартою.

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