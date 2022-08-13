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Події

путінські нелюди знову обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Дніпропетровську область (фото)

9:16 13 серпня 2022
Наслідки нічного обстрілу Нікополя

Окупанти вночі 13 серпня з «Градів» та «Ураганів» знову обстріляли два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Нікополі зафіксовано прильоти 30 реактивних снарядів із «Градів». У місті пошкоджено 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

Внаслідок обстрілу було виведено з ладу газопровід та лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів». Поцілив у Зеленодольську та Апостолівську громади.

На щастя, там обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, вдень 12 серпня ворог випустив 11 ракет по житловому сектору Краматорська. Мер міста повідомив про жертви серед мирного населення.

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