путінські нелюди знову обстріляли з «Градів» та «Ураганів» Дніпропетровську область (фото)

Окупанти вночі 13 серпня з «Градів» та «Ураганів» знову обстріляли два райони Дніпропетровської області — Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

За його інформацією, у Нікополі зафіксовано прильоти 30 реактивних снарядів із «Градів». У місті пошкоджено 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків, а також дитячий садок.

Внаслідок обстрілу було виведено з ладу газопровід та лінія електропередач. На місці працюють аварійні бригади, люди не постраждали.

По Криворізькому району ворог ударив з «Ураганів». Поцілив у Зеленодольську та Апостолівську громади.

На щастя, там обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих.

Нагадаємо, вдень 12 серпня ворог випустив 11 ракет по житловому сектору Краматорська. Мер міста повідомив про жертви серед мирного населення.

617

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram