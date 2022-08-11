Російські фашисти обстріляли 4 райони Дніпропетровської області: загинуло троє людей, багато поранених

У ніч на середу, 11 серпня, рашисти масово обстріляли Дніпропетровську область, яка була жорстоко атакована і напередодні. Під удар потрапив, зокрема, Нікопольський район, де зафіксовано одразу 120 «прильотів», та ще низку районів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

«Російська армія атакувала чотири райони області. Нікопольський район ворог тричі обстріляв з „Градів“. 120 прильотів!» — пише Резніченко.

За його словами, через обстріл у Нікополі троє людей загинуло, ще сімох поранено, у тому числі й 13-річну дівчинку.

Крім того, у місті пошкоджено понад 40 багатоповерхівок, п'ять квартир зруйновано. Рятувальники розбирають завали та шукають людей.

Удар припав по житловому будинку

Також пошкоджено три школи, кілька магазинів, гаражі та машини, перебито лінію електропередач, без світла залишились понад 6 тисяч нікопольчан.

Глава області також повідомив, що у Червоногригорівській громаді є руйнування у 14 будинках, зачепило амбулаторію, магазин та стадіон. До тисячі людей залишилось без електрики.

Постраждала амбулаторія

Тим часом у Криворізькому районі під вогонь російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Сталося кілька пожеж, полум'я рятувальники ліквідували, люди не постраждали.

Авто, що згоріло при обстрілі

У Синельниківському районі ворог вдарив по Великомихайлівській громаді. Пошкоджено млин і будинки. Постраждало подружжя — жінка у лікарні, а у Дніпровському районі зафіксували «приліт» ракети. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, що Дніпропетровщина останнім часом все частіше страждає від обстрілів окупантів. Так, 10 серпня путінські нелюди двічі обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню «Град». Жертвами ворожого обстрілу стали 13 людей.

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