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Україна

Ворог вдарив по Краматорську: є загиблі

20:02 12 серпня 2022
хата

Російські окупанти у черговий раз завдали кількох ударів по Краматорську у Донецькій області. За попередніми даними, є загиблі. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Минулої ночі до Краматорська прилетіло 11 ракет рашистів.

«Ракети залишили по собі вже, на жаль, звичну картину випаленої землі. Але, як виявилося, вони не здатні відібрати у людей гідність, здатність приходити на допомогу та почуття гумору.

Дуже хочу, щоб ці історії мали щасливе завершення. А тому прошу всіх: евакуюйтеся у безпечніші місця.
Не маю сумніву: ми відстоїмо свою землю і відбудуємо свої будинки. Головне — зберегти життя кожного з вас, дорогі мої земляки», — написав голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни обстріляли Марганець. Чотири ракети з Бєлгорода «прилетіли» по Харкову.

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