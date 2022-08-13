«російський Мауглі»: в росії мати кілька місяців тримала сина на ланцюгу через «неслухняність»

У російському місті Нафтоюганську суд заарештував жінку, яка тримала сина на ланцюзі протягом чотирьох місяців.

Про це повідомляється на сайті Прокуратури Ханти-Мансійського автономного округу (Югри).



«Судом обвинуваченої за клопотанням слідчого, підтриманого прокурором, обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Кримінальну справу направлено до Нафтеюганського районного суду для розгляду по суті», — йдеться в повідомленні.

Жінку звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, катуванні та неналежному виконанні обов'язків з виховання неповнолітнього. За даними правоохоронців, мати, роздратована поведінкою дитини, прикувала його ногу металевим ланцюгом до стіни.

Так він провів з лютого по травень поточного року, відчуваючи фізичний біль та психічні страждання.

У регіональному управлінні Слідчого комітету росії уточнили, що жінка визнала провину лише частково.

Зазначимо, що подібні справи вже не викликають інтересу у громадян росії, оскільки повальна істерія навколо війни з Україною геть-чисто позбавила громадян країни-агресора всяких людських почуттів, і тепер у них тільки одне завдання — вихваляти путіна і культивувати ненависть до всього, що пов'язано з нашою країною. .

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram