Приятель Кадирова катував хлопця на Київщині: правоохоронці ідентифікували злочинця

Служба безпеки встановила особу ще одного рашиста, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного з селищ Київської області.

Серед постраждалих від його дій були й неповнолітні діти, повідомили СБУ.



Військовим злочинцем виявився командир мобільного загону особливого призначення росгвардії (ОМОНу) з Чечні «Ахмат» — Бісаєв Анзор Саладійович. Цей окупант входив до найближчого оточення Кадирова.

На початку березня, перебуваючи на території селища Бабинці Бучанського району, загарбник разом зі своїми підлеглими увірвався до одного з приватних місцевих будинків та викрав підлітка.



Під дулом пістолета та приставляючи ніж до голови загарбники вимагали від нього інформацію про розташування українських військ.



Коли тортури не принесли «бажаного результату», хлопця посадили у броньований автомобіль та продовжували знущання, застосовуючи насильство та погрози фізичної розправи.



Після звільнення Київщини зловмисник втік на території росії, де ховається від правосуддя.



Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, на Херсонщині рашисти вбили ветерана АТО, батька чотирьох дітей.

164

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram