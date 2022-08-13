Поховали чуже тіло, щоб отримати «гробові»: в росії батьки вирішили нажитися на загибелі сина

У росії батьки полонених ЗСУ військовослужбовців, які навіть не готові повертатися на батьківщину, ладні ховати чужі тіла, лишень щоб отримати належні виплати за «годувальника». Про такі випадки розповів російський журналіст Тимур Олевський.

За його словами в ефірі українського телеканалу, зі скаргою до російської прокуратури звернулася сестра російського полоненого.

Вона розповіла, що батьки поховали чуже тіло, а коли брат все ж знайшовся в полоні в Україні, — відмовилися вживати будь-яких дій щодо його повернення додому, щоб не повертати отримані гроші.

«Пише сестра полоненого російського солдата, який перебуває в українському полоні. Вона пише в прокуратуру — і це не схоже на скаргу, а схоже на крик про допомогу, — що батьки солдата отримали гробові гроші за те, що він загинув, за фальшивою, по суті, процедурою отримання результатів ДНК-експертизи, тому що її взагалі ніхто не проводив. Це була просто формальність, її мали проводити, їм навіть результатів не дали», — констатував журналіст.

Незважаючи на відсутність доказів смерті російського окупанта, його батьки влаштували похорон та вже отримали обіцяні «гробові» виплати.

«Їм привезли чиєсь тіло, вони його поховали, отримали гроші, а потім солдат знайшовся. Він виявився живим і перебуває в полоні. А вони не намагаються зробити нічого з цим, не звертаються до міністерства оборони, щоб уточнити його долю та витягнути його з полону, тому що пояснюють, що гроші вже отримані, і назад їх повертати вони не збираються», — розповів журналіст.

Нагадаємо, раніше в Мережі розповіли показову історію загиблого в Україні російського десантника, який одружився перед відправленням в нашу країну і виклав убогі весільні фото.

Фото Медуза



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