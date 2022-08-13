«Великий космічний хрест» та «відрубана голова медузи»: що віщує Україні остання суперповня року

Минулої ночі, о 1:36 за Грінвічем у небі відбувся дуже потужний повний місяць. Згідно з таблицею астронома Еспенака, ця повня стала останнім суперповняком у 2022 році. Про це пише астролог Валентина Віттрок у Facebook.

За її словами, цього разу становище планет і зірок формувало великий космічний хрест, що саме по собі не дуже добре (Уран, північний місячний вузол і Марс формують квадрат до Сатурна/Луна, до сонця у Леві, а також опозицію до прозерпини у Скорпіоні).

При цьому планета війни — Марс — все ще перебуває у поєднанні з Ураном і також з'єднується із сатанинською зіркою Алголь (відрубана голова медузи), що значить зіткнення з жорстокістю, розгул темних низьких астральних енергій.

У карті повного місяця Плутон потрапляє в будинок екстремальних ситуацій та насильницької смерті, тобто плюс мінус три дні навколо повного місяця маємо дуже активний/агресивний час.

«Психологічно — це важкий час, відчуття безвиході, страху, проблеми зі сном… впадання в крайнощі, потужний емоційний дисбаланс. Слід пам'ятати, що в серпні цього року сформувалося так зване вогняне покарання… сама природа буде реагувати штормами, руйнуваннями та пожежами», — пише астролог.

За прогнозами Валентини Віттрок, у суспільстві буде дуже багато нетерпимості, нещасних випадків…

Також загострюється ясновидіння — це пов'язано з транзитом Місяця по Водолію. Зв'язок Місяця з Сатурном може несподівано відкрити новий стратегічний план, рішення, яке виношувалося місяцями, може несподівано вимальовуватися у повній картині — як таблиця Менделєєва прийшла до нього уві сні.

Як писали «ФАКТИ», раніше фіналістка чотирнадцятого сезону українського містичного проекту «Битва екстрасенсів» Рубіна Цибульська попередила про загрозу ударів по Києву та Київській області до кінця серпня.

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