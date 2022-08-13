Шайба вбила російського хокеїста: подробиці трагедії (відео)

Трагедією завершилося у росії тренування юнацької хокейної команди пітерського СКА. 14-річний гравець Всеволод Малков помер після влучання шайби в груди, повідомляє kp.ru.

Коли до завершення заняття залишалося близько семи хвилин, шайба після кидка захисника потрапила хлопцеві в область серця, після чого він зігнувся від болю, проїхав на ковзанах півколо і впав непритомним.

Лікар команди негайно надав допомогу хокеїсту і викликав «швидку», яка провела всі реанімаційні заходи. Дорогою до лікарні медикам вдалося запустити серце підлітка. З'явилася маленька надія. Але вже до медичного закладу Всеволода доправили у стані клінічної смерті. У юного спортсмена діагностували закриту травму грудної клітини, забій серця та забій легенів. Фахівці зробили все можливе, щоб урятувати Малкова, але не змогли. Хлопчик помер.

«Це було звичайне тренування, вони награвали меншість: п'ятірка атакує, четвірка обороняється, — цитує видання вбитого горем батька юного спортсмена Ігоря Малкова. — Був кидок захисника з синьої лінії, як мені розповіли, я не був присутній, оскільки батьків не допускають до тренувань. Не бачу якихось винних у цьому, когось звинувачувати, гадаю, не має жодного сенсу. Стався суто нещасний випадок. Шайба потрапила в груди — в ділянку серця, і сталася його зупинка. Далі була реанімація, але, на жаль, безуспішно».

«Є такий термін — травматичний інфаркт, — розповів один із лікарів «швидкої». — Він може бути від удару кулаком, від удару шайбою, колодою — будь-який тупий удар може спровокувати такий інфаркт. Це відбувається рефлекторно, сильне чи слабке серце — тут немає особливого значення. Друга версія — в серці проходить частина аорти, вона може витончитися, виникає аневризма, яка ніяк не турбує людину. І, можливо, від удару луснула аневризма, і хлопець помер.

Шансів урятувати молодого гравця просто не було. Це міг бути як обширний інфаркт, як у Юрія Шатунова, або розрив аневризми, коли в грудну порожнину кров потрапляє за кілька хвилин, і врятувати людину немає жодних шансів".

Хокейний клуб СКА пообіцяв надати всю необхідну допомогу сім'ї загиблого та провести внутрішнє розслідування обставин події. Місцева поліція порушила справу за статтею про заподіяння смерті через необережність.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 10-річний хокеїст із росії побив арбітрів прямо на льоду.

Фото із соцмереж

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