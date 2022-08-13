Затримали на гарячому: у Києві жінка знімала на відео та передавала ворогові місця розміщення частин ЗСУ

У Києві затримали колаборантку, яка здавала співробітнику фсб рф місця дислокації українських військових. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури мешканці столиці повідомлено про підозру за фактом несанкціонованого поширення інформації щодо розташування об’єктів ЗСУ в умовах воєнного стану. За даними слідства, підозрювана здійснювала фото- та відеозйомку об’єктів, на яких розміщувалися підрозділи Збройних Сил України на території Києва та Київської області. Цю інформацію вона передавала співробітнику ФСБ РФ. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо корегування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів по цих об’єктах», — йдеться у повідомленні відомства.

Затримано громадянку безпосередньо під час зйомки військової частини. За результатами обшуків виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні оголосили у міжнародний розшук екснардепа-колаборанта від «Партії регіонів».

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram