Ворог зазнає втрат на всіх фронтах: стало відомо про знищену техніку російських військ у трьох регіонах України

Українські морські піхотинці знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс «ТОР», а також упродовж тижня ліквідували 230 російських окупантів. Про це повідомляють у Військово-морських силах ЗСУ.

Зазначається, що морпіхи разом із артилеристами за тиждень знищили:

230 окупантів;

3 танки та 8 БМП/БТР;

7 САУ та скільки ж причіпної артилерії;

3 реактивні системи залпового вогню;

зенітно-ракетний комплекс «ТОР»;

6 мінометних розрахунків;

11 одиниць автомобільної техніки;

5 одиниць спецтехніки.

Також ліквідували 3 командно-спостерігальні пункти та 5 складів з боєприпасами та паливом.

Ще одне повідомлення надійшло від українських прикордонників: зусиллями бійців Державної прикордонної служби знищено дві вантажівки та особовий склад російських окупантів на Слов'янському напрямку.

Повідомляється, що на протилежному березі річки Сіверський Донець було виявлено рух російської техніки.

«З протитанкових гранатометів військовослужбовці знищили дві вантажівки та особовий склад окупантів», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на наглядовій посаді виявили диверсійно-розвідувальну групу противника, яка намагалася форсувати річку. Прикордонники відкрили вогонь, після чого противник із втратами відійшов.

Також не пройшов даремно день і для військових моряків на півдні країни. Так, у суботу вдень над Одеською областю Збройні сили України збили ворожий безпілотник, котрий намагався вести розвідку. Про це повідомляється на Facebook -сторінці Повітряного командування «Південь».

«13 серпня, близько 13.00, у небі над Одещиною воїнами зенітного ракетного підрозділу повітряного командування „Південь“ знищено черговий російський безпілотний літальний апарат „Орлан-10“, який намагався вести повітряну розвідку», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

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