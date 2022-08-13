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Дві сотні російських фашистів та 7 танків: названо втрати рф в Україні протягом доби

10:45 13 серпня 2022
Дві сотні російських фашистів та 7 танків: названо втрати рф в Україні протягом доби

ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення фашистська федерація втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім живої сили втрати ворога у техніці склали:

  • танків — 1856 (+7 протягом доби);
  • бойових броньованих машин — 4115 (+7);
  • артилерійських систем — 978 (+3);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 779 (+1);
  • крилаті ракети — 187 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3036 (+15);
  • спеціальна техніка — 91 (+1).


Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

У свою чергу, читачі сторінки Генштабу ЗСУ наголошують, що українські військові працюють «за графіком»: то більше за збуті літаки/вертольоти, то переважає кількість ліквідованих танків/бойових машин піхоти. При цьому «регулярність» зміни пріоритетів не може не тішити.

Нагадаємо, ворог зосередив зусилля на захопленні території Лисичанського НПЗ, що дозволить йому більш ефективно протистояти атакам ЗСУ на Бахмутському та Краматорському напрямках.

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