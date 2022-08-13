Діставали 8 годин: у Римі чоловіка завалило в тунелі, який він чомусь рив поряд з Ватиканом

У Римі рятувальники і поліція протягом восьми годин витягували з тунелю, що обвалився, чоловіка. Тепер він перебуває у лікарні та… під слідством. Його підозрюють у спробі пограбування банку.

Поки що йому та його подільнику, який теж заарештований, пред'явлені звинувачення у заподіянні шкоди муніципальній власності.

Є підстави вважати, що ці двоє входили до складу цілої банди грабіжників з Неаполя.

Як вважає поліція, злочинці нещодавно орендували приміщення поряд з Ватиканом під магазин. Місцеві жителі були певні, що нові орендарі зайняті ремонтом. Проте зловмисники насправді рили підземний хід. Неподалік приміщення розташовані відділення двох італійських банків.

Злочинці дуже поспішали. Вони хотіли завершити роботу до 15 серпня. В Італії це вихідний день. Виходить довгий уїк-енд. Більшість римлян прагнуть виїхати цими вихідними з міста. І це було на руку грабіжникам.

Але поспіх їх підвів — тунель завалився.

Історія нагадує стару комедію «Пограбування італійською». Ось тільки план злочинців у реальному житті провалився.

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