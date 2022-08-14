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Україна

Півтори сотні окупантів, вісім танків та 11 бойових броньованих машин: названо втрати військ путіна за добу

10:00 14 серпня 2022
РСЗВ

За добу, що минула, ворог зазнав найбільших втрат на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та надали дані щодо загальних втрат росіян з початку широкомаштабної агресії в Україні.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали близько 43 550 військовослужбовців — за добу, що минуло, було ліквідовано приблизно 150 рашистів. Бійці ЗСУ вивели зі строю ще 11 одиниць бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, п'ять БПЛА оперативно-тактичного рівня, та один гелікоптер.

Українці дякували захисникам, які нищать ворога та висловлювали підтримку ЗСУ.

У ранковому зведенній Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські воїни відбили спроби штурмів та розвідок боєм ворога на кількох напрямках.

Фото Генштаба ЗСУ

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