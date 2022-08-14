ЗСУ відбили атаки ворога на кількох напрямках, в Музиківці та Новій Каховці знищені склади з БК росіян

На Слов’янському напрямку в районі Долини ворог намагався вчергове прорвати оборону наших підрозділів, але отримав гідну відсіч бійців ЗСУ.

Про це повідомили у Генштабі та додали, що на цьому напрямку росіяни вели вогонь з танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини.

На інших напрямках станом на початок 172-ї доби спротиву російському широкомасштабному вторгненню ситуація наступна:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу рф. Тривають ворожі обстріли прикордонних населених пунктів з території рфї.

На Харківському напрямку противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, відійшов з втратами. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника.

На Донецькому напрямку росіяни гатили позиції ЗСУ з танків, ствольної та реактивної артилерії, з метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вели повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу Спірного та здійснив невдалу спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, відійшов. Також невдалася спроба росіян покращити тактичне положення неподалік Спірного, а в районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти вели розвідку боєм поблизу Соледара, але під вогнем українських воїнів були змушені відступити, як і в районі Зайцевого, де бої тривають.

На Авдіївському напрямку противник продовжує обстрілювати населені пункти з артилерії, завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Здійснили спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Ведуть наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог вів розвідку за допомогою БпЛА.

А в оперативному командуванні «Південь» додали, що напередодні росіяни трьома реактивними снарядами системи залпового вогню «Ураган» атакували портову інфраструктуру Миколаєва. На щастя, обійшлося без жертв. За кілька годин ударів РСЗО було завдано по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста.

«Нашою армійською авіацією нанесено два удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, танк Т-72 та ще чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено два склади ворожих боєприпасів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці росіяни обстріляли журналістів проєкту «Український свідок» зі ствольної артилерії. Знімальна група була екіпірована відповідно до міжнародних вимог — із написами PRESS на касках і бронежилетах, тому є підстави вважати, що росіяни били прицільно по журналістах.

Фото Генштаба ЗСУ

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