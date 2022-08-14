«Треба надіти жіночу перуку і плаття, а не тільки збрити вуса»: як Гіркін їхав на війну в Україну, але був затриманий в Криму

Відомий терорист, а нині критик путіна Ігор Стрєлков-Гіркін збрив вуса і з паспортом на інше ім'я спробував прорватися із Криму на материкову Україну. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський з посиланнями на рашистські ЗМІ.

Гіркін переміщається з паспортом на ім’я Сергія Рунова, яким за данними міжнародних розслідувачів Bellingcat терорист користувався будучи на службі в ФСБ рф.

Про те, як зазначає журналіст Андрій Цаплієнко, історія з затриманням свого ж терориста могла бути потрібна в якості інформаційного шуму для прикриття іншої провокації.

Згодом Гіркін повідомив про те, що дійсно намагався потрапити в Крим, але його не затримували свої ж. Антон Геращенко порекомендував терористу не тільки збрити вуса, а й надіти жіночу перуку і плаття.

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Як писали «ФАКТИ», московитські воєнні злочинці планують провести самосуд над українськими захисниками «Азовсталі». Про це повідомляють як ватажки «ДНР», так і офіційні особи з Московії, заявляючи, що судитиме українців «міжнародний трибунал». Дєніс пушилін оголосив, що перший «трибунал» буде над «азовцями» в Маріуполі — місто обране саме тому, що там була база «Азову». Планувалось почати у вересні. Та за інформацією міського голови Маріуполя Володимира Бойченка, судилище хочуть розпочати вже 24 серпня — на День Незалежності України.

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