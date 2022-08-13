Людожерство та розстріли цивільних — на московії висунули звинувачення оборонцям «Азовсталі»

Московитські воєнні злочинці планують провести самосуд над українськими захисниками «Азовсталі». Про це повідомляють як ватажки «ДНР», так і офіційні особи з Московії, заявляючи, що судитиме українців «міжнародний трибунал». Дєніс пушилін оголосив, що перший «трибунал» буде над «азовцями» в Маріуполі — місто обране саме тому, що там була база «Азову». Планувалось почати у вересні. Та за інформацією міського голови Маріуполя Володимира Бойченка, судилище хочуть розпочати вже 24 серпня — на День Незалежності України: «Понад 10 тисяч перебувають у в'язницях, з них багато військових. І вони хочуть на наше свято, День Незалежності, влаштувати свій шабаш в Маріуполі».

На сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти вже монтують клітки з 20-міліметрової арматури — це вже показали російські пропагандони. У підвалі — чотири камери для українців. Між клітками та камерами — переходи з тої ж арматури. Будівлю обрали тому, що вона велика й майже не постраждала під час бойових дій.

Нагадаємо, що у московитському полоні може бути до двох з половиною тисяч захисників «Азовсталі». Бої за Маріуполь тривали з 24 лютого до 16 травня, коли вищим військовим командуванням України було віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на «Азовсталі», зберегти життя особового складу. Того ж дня «азовців» та морпіхів, що трималися до останнього, почали вивозити на окуповану московитами територію Донецької області. Останні захисники, серед яких командир «Азова» Денис Прокопенко («Редіс»), його заступник Святослав Паламар («Калина») та командир морпіхів Сергій Волинський («Волина»), вийшли 20 травня.

Частину полонених вивезли в СІЗО Донецька, частину (поранених) госпіталізували. Більшість «азовців» розмістили у колонії в Оленівці, командирів відвезли до москви. Московити припинили всілякі переговори про обмін, про який ішлося, коли домовлялися про вивід військ з «Азовсталі».

У ніч на 29 липня у в новозбудованому приміщенні, що обладнали для утримання полонених з «Азовсталі», пролунав вибух. Московити заявили, що то Україна обстріляла колонію «Химерами». За оприлюдненими росіянами даними загинуло 50 і було поранено 73 полонених. За даними ГУР Міноборони України насправді вибух здійснила «ПВК Вагнера». А аналіз фото дав змогу виключити ракетний удар з боку ЗСУ.

У держдумі росії, коли стало відомо про вивезення українських захисників «Азовсталі», її спікер володін закликав не обмінювати, а судити «азовців», відмінивши для них мораторій на смертну кару. Московитське посольство у Великій Британії поширило заяву, де пропонувало страчувати полонених бійців полку «Азов» через повішення.

І 2 серпня верховний суд рф на запит їхньої генпрокуратури визнав «добровольческий националистический батальон «Азов» терористичною організацію та заборонив його діяльність на росії. В Україні є кілька підрозділів «Азов» у ЗСУ, в тому числі полк ССО «Азов». Та мова, звісно, — про Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», що боронив Маріуполь. Засідання проходили у напівзакритому режимі. Заслуховувалися «свідки», що «цитували» розповіді інших «свідків» про те, що бійці «Азову» скоюють злочини у різних містах України, а також практикують людожерство.

В Офісі президента України відреагували на рішення московитів. Радник очільника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що воно не матиме жодних наслідків у міжнародному правовому полі та не позначиться на переговорному процесі щодо обміну полоненими. А росія «у будь-якому разі нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання з військовополонених, зокрема через провокацію недійсними та фейковими «судовими рішеннями».

«А росії вже відступати нікуди, ніякі міжнародні наслідки за „азовців“ на неї не подіють. Готуємося до гіршого»

Згідно з Женевською конвенцією, військовополонених заборонено судити за участь у війні — тільки за воєнні злочини. Тому московитам, хоча вони частково й вийшли із Конвенції ще 2019 року, і знадобилось визнання «Азову» терористичною організацією. Таким чином московити переводять полонених зі статусу комбатантів у статус терористів, хай це навіть не визнає світова спільнота.

На початку липня донецькі терористи заявили, що відмінили мораторій на смертну кару. 9 липня в «ДНР» вже присудили розстріл двом бійцям «Азову» — Костянтину Нікітенку (позивний «Форс») та Микиті Кущу («Фрост»). Їх звинуватили в тому, що їздили по Маріуполю та ради сміху стріляли по цивільних. Також у «суді» «ДНР» розглядається справа учасників підрозділу «Ведмеді», що входив до складу «Азова». «Генпрокуратура ДНР» вимагає смертної кари через розстріл. Одного із «ведмедів» терористи закатували до смерті, заявивши, що він помер від наркотиків.

Зараз готується розправа над хорватом Векославом Пребегом, парамедиком-британцем Джоном Гардінгом, його співвітчизниками волонтером Діланом Гілі та Ендрю Хіллом, і шведом Матіасом Густавссоном. Ще один учасник процесу — волонтер-британець Пол Урі — був закатований до суду. «Помер від стресу», — заявили його вбивці.

Раніше в «ДНР» винесли смертні вироки трьом іноземцям, які захищали Україну у складі ЗСУ: британцям Ейдену Есліну, Шону Піннеру та марокканцю Саадуну Брагіму, звинувативши в «найманстві» та «вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР». ООН розцінила ці вироки як військові злочини. Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію зробити все, щоб цих людей не стратили. Та московити заявили, що будуть ігнорувати всі зобов’язання ЄСПЛ, винесені з 15 березня.

Навіщо готується судилище над українськими захисниками, «ФАКТАМ» розповів політолог Віктор Бобиренко:

- Який це може бути «міжнародний трибунал»? Жодна нормальна країна, що має якийсь правовий статус, не визнає його. То це буде «трибунал» з донецького, луганського і русського народів, чи ще Абхазію підключать з КНДР? Зрозуміло, що це фарс, абсурд. «Азовці» — воїни, військовополонені, які підлягають обміну або під час війни, або по її завершенню. Ніяких злочинів вони не скоювали і довести протилежне неможливо. Ясно, що це буде постановка, підтасовка. Робиться це не для Заходу, бо ніхто на Заході не визнає цей суд. Це робиться для внутрішнього споживача інформації — «дяді Вані із Рязані», щоб донеси до них: «жертви нє напрасни», «воюєм с фашистамі» тощо. Символічно, звісно, що вони хочуть провести судилище в Маріуполі.

А коли цей фарс закінчиться — «азовці» будуть коштувати дорожче на обмін. Росіяни скажуть, що вони ж до вищої міри покарання засуджені — а в «ДНР» зараз смертну кару вводять. То будуть міняти одного нашого на пʼятьох їхніх. А у нас не так багато обмінного фонду. І росіяни будуть шантажувати. Умовно: «Здавайтесь, а то ми їх убʼєм». Фактично наші хлопці в заручниках там. І підлість ситуації в тому, що коли їм наказали скласти зброю, аби зберегти життя, то росіяни Червоному Хресту давали якісь обіцянки поводитися з ними гуманно як з військовополоненими.

Я розумію, що треба судити тих — у будь яких арміях, — хто знущався з людей, розстрілював, гвалтував. Але тут же навіть не може бути ніякої доказової бази. Хлопці з першого дня війни фактично були оточені в місті — їм навіть якби хотілося, то не було де робити злочини.

А росії вже відступати нікуди, ніякі міжнародні наслідки за «азовців» на неї не подіють. Потрібно або її виключити з ООН, або щоб всі інші країни вийшли з ООН і створили нову організацію без росії. Це максимально, що можна зробити з росією, щоб там зрозуміли нарешті, що вони «ізгої» повністю. Що можна зробити прокаженому, коли до нього всі навіть підходити не бажають, щоб не «зашкваритись», не підхопити заразу? На них вже ніщо не подіє. Готуємося до гіршого.

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