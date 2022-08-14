У Туреччині дворічна дівчинка загризла змію, яка її вкусила

У турецькій провінції Бінгьоль дворічна дівчинка вбила змію, яка вкусила її за губу. Сталося це 10 серпня у селі Кантар.

Як повідомляє британська газета Daily Mail, малеча грала на задньому дворі свого будинку. До неї підкралася півметрова змія. Вона атакувала дитину. Змія вкусила дівчинку за нижню губу.

Малятко голосно закричало. На крик прибігли сусіди. На свій подив, вони побачили, що дівчинка міцно вчепилася в змію зубами.

Відважне малятко

Сусіди допомогли дитині — забрали вже дохлу змію, викликали швидку допомогу та стежили за тим, як почувається малеча.

Дівчинка добу провела у лікарні. Лікарі спостерігали за її станом. Видання пише, що дитина повністю відновилася після укусу змії й почувається добре.

Батько дівчинки

Батько малечі Мехмет Ерджан заявив журналістам, що був на роботі, коли його донька зазнала атаки. «Аллах захистив дитину», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Саудівській Аравії шестирічна дівчинка померла після укусу отруйної змії, яка ховалася в туалеті.

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