Допомогла техніка союзників та українська кмітливіст: стало відомо, як ЗСУ змогли уникнути Іловайська-2, не потрапивши в «котел» рашистів

В Луганській обласній військовій адміністрації розповіли, як воїни Збройних сил України змогли уникнути оточення при виході із Золотого Луганської області та запобігли трагедії рівня Іловайська та Дебальцевого.

У червні цього року, зазначили в ОВА, у кільці могли опинитися близько 1850 бійців. Тоді в районі Золотого — Гірського знаходилися батальйони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Підрозділи постійно перебували під обстрілами ворожої артилерії та авіації. Коли окупанти зайшли до Новотошківського, захисники були змушені розвернутися ліворуч. Тоді замість 5 кілометрів ЗСУ утримували вже 10. Після цього росіяни взяли Світличне, Нижнє, вийшли до Тошківки, а потім до Попасної, захопили Комишуваху та Врубівку.

Фото Луганської ОВА

19 червня українські бійці зрозуміли, що треба йти із Золотого, щоб не опинитися в оточенні, а наступного дня було розпорядження виходити через Гірське.

Однак у Тошківці на териконі окупанти зайняли кругову оборону та обстрілювали половину траси. Проте наші військові вирішили просуватися польовою дорогою завдовжки 10 кілометрів. Вони застосували хитрість, поїхавши на пікапах. Потім військовим довелося йти пішки до Лисичанська — 17−20 кілометрів групами до 40 осіб, що дозволило не привертати увагу ворога.

Коли почало світати, на позиціях залишалася техніка та 70 солдатів — це була остання група. Техніку вдалося вивезти двома колонами, а зроблений маневр мінімізував обстріл з боку окупантів. При цьому наші захисники застосували хитрість: поїхали «пікапами» — американськими автомобілями, отриманими від союзників.

Між Волчеярівкою та Лоскутовкою група майже потрапила до оточення. Проте захисники тримали на позиції танк. І саме він встиг підбити 3 ворожі танки та БТР противника, що допомогло захисникам вийти. Того ж дня росіяни зайшли до Лоскутівки. Після того, як ЗСУ залишили населений пункт, кільце замкнулося.

Російські окупанти так і не змогли повністю захопити Луганську область — ЗСУ утримують ще кілька населених пунктів.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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