«Агітують йти на псевдорефрендум»: що на Луганщині рашисти обіцяють в обмін на голос

Ворог не полишає планів провести на захоплених українських територіях, у тому числі й на Луганщині, так званий «референдум» з приєднання до росії.

За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, голосувати агітують навіть тих луганчан, які через російську агресію залишилися без домівок та живуть просто неба.

«У Сватовому високопосадовці з рф агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі, обіцяли вирішити всі проблемні питання. Тільки коли? Люди декілька місяців вимушені жити на стадіоні — не в будинках, гуртожитках, чи комунальних установах. На відкритому спортивному об’єкті — за два місяці до початку опалювального періоду. Повертатись цим людям нікуди — їхнє житло зруйнував „руський мір“, який тепер дивиться безхатченкам Луганщини в очі ї має совість щось обіцяти в обмін на голос», — підкреслив він.

Керівник області виклав у мережу фото, показавши зруйновані будинки в населенних пунктах, де йшли бої.

Фото Луганської ОДА

Фото Луганської ОДА

Фото Луганської ОДА

За словами Гайдая, росіяни не полишають спроб повністю окупувати Луганщину та відзвітувати про це. Бої в регіоні не припиняються ані вночі, ані зранку.

«Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат», — додав він.

Окупанти намагалися вести штурмові дії поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з Луганщиною. «Армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться й дотепер. Поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари», — зазначив Сергій Гайдай та додав, що тільки за ніч, що минула, артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням.

Раніше очільник Луганщини розповідав, як місцеві партизани полюють на колаборантів. Так, в окупованому Біловодську була обстріляна автівка, в якій перебували так звані «мер» та його «заступниця», а у Старобільську «добрі люди» підірвали автівку з місцевим «начальником МРЕВ».

Нагадаємо про новий порядок виїзду на тимчасово окуповану територію через Запорізьку область — з 12 серпня заявки треба подавати виключно в електронному вигляді за оновленою формою. Внесення змін до заявки про дату виїзду, марку та державний номер автомобіля, список осіб, включених до заявки на виїзд, не дозволяється. Виїзд здійснюється у складі колон через блокпост у Кам'янському.

Фото Луганської ОДА

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