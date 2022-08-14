Романтична подорож закінчилася трагедією: в рф ведмідь роздер хлопця з дівчиною і кілька днів харчувався їхніми тілами
На острові Сахалін в росії, яка напала на Україну, сталася трагедія: ведмідь роздер двох людей і кілька днів харчувався їхніми тілами. Знівечені трупи виявили місцеві єгері, повідомляє Citysakh.ru.
За даними видання, звір напав на туристів, які робили романтичну подорож, в районі річки Ігривої Корсаківського району. Островітяни зізналися, що звір буквально розірвав молодого хлопця та дівчину на частини, а потім довгий час харчувався їхніми тілами.
Після трагедії єгері підстрелили ведмедя. Вони розповіли, що звір зараз злий і голодний, що може бути пов'язане з аномально пізнім сходом снігу. Це спричинило дефіцит кормової бази — трави, ягід, шишок. Хижаки спускаються за рибою до води, але не завжди вдається її дістати. Тому почастішали випадки нападу на людей, вважають вони.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно у російському місті Нефтеюганську суд заарештував жінку, яка тримала сина на ланцюзі протягом чотирьох місяців.
Фото: goodfon.com422
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