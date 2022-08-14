Привласнили 200 тисяч грн: під Києвом викрито групу шахраїв, які виманювали гроші «на потреби ЗСУ»

Правоохоронці викрили чергових шахраїв, які від імені місцевих керівників просили у підприємців гроші на допомогу ЗСУ — цього разу на Київщині.

Як повідомили в ГУНП в Київській області, двоє 25-річних вихідців з Дніпра упродовж кількох місяців надсилали листи місцевим підприємцям від імені голови Обухівської військової адміністрації з проханням допомоги ЗСУ.

Фото НПУ

«Провівши низку оперативних-розшукових заходів, оперативники спільно із працівниками кримінальної поліції Київщини вирахували зловмисників. Правоохоронці встановили, що голова Обухівської РВА до шахрайства жодного відношення не має», — йдеться у повідомленні.



Фото НПУ

За фактом шахрайських дій та використання завідомо підроблених документів, слідчі розпочали досудове розслідування [ч.1, ч. 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 ККУ]. Зловмисникам загрожує до 3 років ув’язнення.

Як уточнив очільник поліції Київщини Андрій Нєбітов, шахраї привласнили понад 200 тисяч гривень.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомляли про викриття аферистів, які збагатилися на 100 млн. гривень за рахунок коштів переселенців. Шахраї створили низку фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу. ВПО обіцяли міжнародну допомогу, а під час реєстрації крали дані їхніх банківських карток та списували кошти.

Фото поліції Київщини

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