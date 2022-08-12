На Одещині невідомі просять від імені губернатора у бізнеса гроші «на ЗСУ» (фото)

Під час війни в Україні активізувалися шахраї. Вони вигадують різні приводи, щоб збагатитися чужим коштом.



Так, на Одещині працює група аферистів, яка від імені губернатора просить у підприємців та керівників підприємств гроші на гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У листі просять 63 тисячі гривень на купівлю військової амуніції та обладнання.



«В особисті повідомлення багатьох керівників підприємств, приватних осіб та на електронну адресу компаній та організацій, вкотре надходить фейковий лист-звернення нібито від Одеської обласної військової адміністрації за моїм підписом, з проханням взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.



Офіційно заявляю, що цей документ — фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участь у жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів», — йдеться у повідомленні.

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