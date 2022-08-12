На Одещині невідомі просять від імені губернатора у бізнеса гроші «на ЗСУ» (фото)
Під час війни в Україні активізувалися шахраї. Вони вигадують різні приводи, щоб збагатитися чужим коштом.
Так, на Одещині працює група аферистів, яка від імені губернатора просить у підприємців та керівників підприємств гроші на гуманітарну допомогу для ЗСУ. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
У листі просять 63 тисячі гривень на купівлю військової амуніції та обладнання.
«В особисті повідомлення багатьох керівників підприємств, приватних осіб та на електронну адресу компаній та організацій, вкотре надходить фейковий лист-звернення нібито від Одеської обласної військової адміністрації за моїм підписом, з проханням взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України.
Офіційно заявляю, що цей документ — фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участь у жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів», — йдеться у повідомленні.
290
Читайте також: «Пройшов опитування щодо „допомоги українцям від ООН“ — і втратив всі свої гроші!»: знайомимо з ноу-хау шахраїв
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram