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Події

Ошуканих — тисячі: шахраї заробили 100 мільйонів гривень, створивши фальшиві інтернет-сайти урядів України та ЄС

13:41 29 червня 2022
затримання

В Україні викрили чергову групу аферистів, які наживалися на людях, що намагалися отримати матеріальну допомогу від країн Євросоюзу.

Злочинці збагатилися на 100 млн. гривень за рахунок коштів переселенців, повідомили в Офісі генпрокурора.

Вони створили низку фейкових вебресурсів, які за своїм зовнішнім оформленням імітували офіційні урядові сайти України та Європейського Союзу.

Українці, які постраждали внаслідок воєнних дій, заходили на такі інтернет-сайти, намагаючись отримати грошову допомогу від країн-членів ЄС.

Під час проходження процедури авторизації, необхідної для отримання виплат, відвідувачі сайтів заповнювали поле з реквізитами своїх банківських карток для нібито оплати комісії за транзакцію при нарахуванні грошової допомоги.

Після цього учасники схеми списували з банківських карток потерпілих кошти, які розподіляли між собою.

Внаслідок такої схеми постраждали близько 5 тисяч громадян України. Збитки становлять понад 100 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки у дев'яти осіб, причетних до шахрайської схеми, вилучили комп'ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та гроші.

Робота фішингових вебресурсів заблокована, продовжується встановлення всіх учасників злочинної схеми.

Раніше «ФАКТИ» вже писали про подібні схеми кіберзлочинців, які наживалися на українцях.

Нагадаємо, шахраї під час воєнного стану активно використовують ще одну злочинну схему «Ваш родич у полоні!». Українські спецслужби закликають людей бути уважними та не спілкуватися з підозрілими особами.

Фото Офіс генпрокурора

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