Поки що людей вистачає: у ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні триватиме до скасування військового стану — тобто чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей. До речі, до Верховної Ради подано законопроект про продовження термінів загальної мобілізації та військового стану.

У розмові з liga.net начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що мобілізація йде постійно та залежить від потреб на фронті.

«Мобілізація напряму залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах ускладнюватиметься, всі завдання щодо мобілізації будуть виконані», — зазначив він і додав, що на сьогоднішній день людей у ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100 та більше відсотків. Потреби у доукомплектуванні військових частин, порівняно з лютим, знизилися у десятки разів.

Водночас, за його словами, добровольців поменшало — більшість мотивованих бійців вже пішли захищати країну. Однак у кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять у черзі на мобілізацію.

Наразі у ЗСУ набирають людей, професій яких бракує в армії. Як правило, доукомплектування ведеться за територіальним принципом, але якщо у конкретному територіальному центрі на обліку немає представників необхідної спеціальності, їх шукають у сусідніх.

Матеріал «Чи дає бронювання право виїжджати за кордон: експерт відповів на важливі запитання про мобілізацію» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

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