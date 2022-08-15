«Ніч масових атак»: російський ворог вдарив по Харківській та Дніпропетровській областях, є влучення

Російські окупанти знову вдарили по Харкову — у ніч проти понеділка, 15 серпня, ракети прилетіли до Слобідського району.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Вночі о 2:50 було обстріляно Слобідський район. Потраплення на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає", - повідомив він.

Пізніше його інформацію підтвердив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.

За його інформацією, близько 3:00 Штаб оборони зафіксував запуск понад 10 ракет із російського білгорода.

Окрім Харкова, прильоти зафіксовані також у Мерефі, де пошкодження отримали об'єкт інфраструктури та промислова будівля, а також у Чугуєві.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями в регіоні госпіталізували 3 цивільні. Так, у Богодухівському районі постраждала 83-річна жінка, в Ізюмському — 29-річний чоловік, а у Чугуївському було поранено 48-річну мешканку.

Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві також постраждало приміщення навчального закладу.

Також минулої ночі зі ствольної артилерії під ранок було обстріляно місто Нікополь і два селища в Марганецькій територіальній громаді Дніпропетровської області.

По місту Нікополь і Нікопольському району російські окупанти випустили 20 реактивних снарядів системи «Град».

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телемарафоні.

Він зазначив, що «орки, як завжди, вдаються до терору мирних сіл та міст та селищ». За його словами, цієї ночі були обстріли по всій лінії зіткнення.

«По місту Нікополь та Нікопольському району потрапили двадцятьма реактивними снарядами системи „Град“. Є влучення в цивільну та промислову інфраструктуру. За втратами та наслідками інформація уточнюється», — повідомив Вілкул.

Його інформацію підтвердив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко, який назвав минулу ніч «вночі масових атак».

Під удар ворога потрапили два райони — Синельниківський та Нікопольський.

Нікопольський район росіяни атакували із «Градів».

До Нікополя прилетіли 20 реактивних снарядів. Були зруйновані склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.

Ще 20 реактивних снарядів потрапили до Марганецької громади. Там без руйнувань та постраждалих.

У Покровській громаді через ворожі обстріли пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.

По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Інші деталі «прильоту» з'ясовуються.

Одну російську ракету — X-59 — наші військові цієї ночі над областю збили.

Нагадаємо, що напередодні під обстрілом опинився також Криворізький район Дніпропетровської області.

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