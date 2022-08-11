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Україна

Окупанти обстріляли Харків: у місті руйнування цивільної інфраструктури (фото)

12:54 11 серпня 2022
руйнування

У четвер, 11 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли місто Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«О 4:28 черговий нічний обстріл Харкова. Усього чотири прильоти, один за одним», — написав він.

Пізніше у міській прокуратурі повідомили, що розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 11 серпня близько 4:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по центру Харкова. Ракета потрапила у двір будинку у Київському районі. Пошкоджено вікна квартир та автомобілі.

Попередньо, були випущені ракети типу С-300 з території Білгородської області росії.



Нагадаємо, у ніч на 11 серпня російські загарбники масово обстріляли Дніпропетровську область. Під удар потрапили Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони. У Нікопольському нарахували одразу 120 «прильотів».

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