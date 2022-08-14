Били з «Градів» і ствольної артилерії: рашисти обстріляли Дніпропетровщину

У ніч проти неділі, 14 серпня, російські військові в черговий раз завдали ударів по Дніпропетровщині — під обстріли потрапили Криворізький на Нікопольский райони, останній обстрілювали тричі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентир Резніченко.

«По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії. 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики», — повідомив він та додав, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

Ударів з «Градів» було завдано по Марганцю — в мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, його шпиталізували. В місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

У Криворізькому районі під обстріл ворожих «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада, де, на щастя, обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, що у ніч на 10 серпня рашисти вдарили по Нікопольському району з РСЗВ — під час обстрілів загинули 13 мирних жителів, ще 11 потрапили з пораненнями до лікарень

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

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