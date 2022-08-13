Ситуація в небі змінилася: ЗСУ розпочинають планомірне знищення угруповання рф на півдні (відео)

В останні тижні з'явилося дуже багато відомостей про роботу української бойової авіації. І це, вважає військовий експерт Олег Жданов, свідчить про те, що на окремих напрямках справді змінилася ситуація.

«За минулий тиждень знищено чотири тільки комплекси С-300 і, на мою думку, два комплекси „Панцир-1С“. До речі, лише сьогодні 3 командні пункти винесли», — заявив Жданов, пояснивши, що командний пункт — це до 100 осіб.

Без командних пунктів війська деморалізовані, наголосив експерт.

«Ось, що ми робимо. Ми розвалюємо систему управління військами… Найближчими днями вони (окупанти. — Авт.) не отримуватимуть конкретних наказів, доки не запрацює запасний командний пункт», — заявив Олег Жданов.

Він звернув увагу на той момент, що зазвичай на командному пункті гинуть офіцери-оператори.

«Оперативний відділ вилітає — і все», — додав експерт.

За його словами, для створення нового командного пункту противнику знадобиться 2−3 дні, які ЗСУ можуть використати на свою користь у плані завдання втрат військам рф.

Раніше британська розвідка зазначала, що російські окупанти не можуть використовувати два основні автомобільні мости для постачання угруповання на західному березі Дніпра в Херсонській області. ЗСУ також перебили дорогу через річку в Новій Каховці. В результаті всі поставки для війська росії розміром кілька тисяч залежатимуть від двох понтонних поромних переправ.

Фото Генштабу ЗСУ

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