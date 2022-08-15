ЗСУ відбили наступ ворога на 4 напрямках і знищили розвідгрупу рашистів під Врем’ївкою, — Генштаб

З початком 173-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню найбільш активні бої тривали на Краматорському напрямку, де противник намагається вести наступальні дії під прикриттям штурмової та армійської авіації, і під Бахмутом, де ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, одночасно здійснюючи обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

В районі Соледару зафіксовано авіаційних ударів, де також тривали наступальні бої ворога. Втім, успіху окупанти не мали і відійшли.

На Авдіївському напрямку безуспішною виявилася чергова спроба ворога просунутися у напрямку Пісків та Первомайського. Там же зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони декількох населених пунктів, а біля Ртищівки та Верхнього Салтова завдав авіаудару.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії. У напрямку населеного пункту Времівка наші воїни знешкодили розвідгрупу окупантів, а також зірвали наступ у напрямку Павлівки.

У той же час експерти Інституту вивчення війни вважають, що на Бахмутському напрямку окупанти досягли часткових успіхів завдяки бійцям групи ПВК «Вагнер», але після удару по базі «вагнерівців» у Попасній ситуація там може змінитися.

Також у ISW упевнені, що з боку окупованого Донецька ворог атакував на північ та північний захід. Бої йдуть у Пісках (місто під українським контролем) та у бік Першотравневого. Повідомляється, що бої можуть йти у бік Невельського. Ворог також атакував і на південь, у бік кордону із Запорізькою областю, під ударом — Павлівка, Пречистівка, Врем'ївка.

Нагадаємо, президент Зеленський у щоденному зверненні до українців відзначив мужність українських воїнів, які утримують позиції на Донецькому напрямку під переважаючим вогнем ворога.

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