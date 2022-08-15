У квартирах може бути холодніше: влада радить киянам підготувати до зими светри та ковдри

Взимку температура в квартирах киян може бути на кілька градусів нижчою за норму. Про це заявив київський градоначальник Віталій Кличко в інтерв'ю виданню «Бабель», порадивши підготувати до зими теплий домашній одяг та теплі ковдри.

«Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18», — сказав він.

За словами Кличка, можливі й перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не було.

«Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен для вирішення проблеми», — сказав Кличко.

За його словами, газ — це відповідальність уряду. Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.

«Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки на газонасосні станції. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. Насамперед вони підуть на лікарні, на садки та школи. Ми зробимо все можливе та неможливе, що залежить від нас, щоб у будинках було тепло», — додав Кличко.

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ввела мораторій на підвищення тарифів на комуналку протягом військового стану та наступних шести місяців після його припинення. Також було «заморожено» і ціну природного газу для побутових споживачів, ОСББ, підприємств теплової енергетики.

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