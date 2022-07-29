Підвищення тарифів на комуналку: що ухвалила Рада

Верховна Рада України ухвалила урядовий законопроект, яким встановлюється мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води.

В документі зазначається, що тарифи на комуналку не підвищуватимуть протягом дії воєнного стану та наступні шість місяців після його припинення. Також вирішено, що ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, підприємств теплової енергетики не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

Документом встановлюється тимчасова заборона постачальникам газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутових споживачів до оплати врегульованої заборгованості (у тому числі, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо).

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв про заморожування будь-якого підвищення тарифів, що перебувають у сфері відповідальності уряду, зокрема, на електроенергію.

Фото Pixabay

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