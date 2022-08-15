«Це бажання обох сторін»: мер Києва Віталій Кличко розлучається з дружиною

Мер Києва Віталій Кличко розлучається з дружиною Наталею через 25 років шлюбу. Про це очільник столиці розказав в інтерв’ю виданню «Бабель». За словами мера, причиною розлучення стало життя в різних країнах, різні інтереси. Пара вже багато років не живе разом.

«Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років — різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі стосунки, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває», — прокоментував Кличко.

Від запитання, чи вільне його серце зараз, мер ухилився.

«Воно зайняте Києвом. Як тебе не любити, Києве мій?», — відповів він.

Нагадаємо, Віталій Кличко і Наталя одружилися в 1996 році. Вони виховують трьох дітей: Єгора-Даніеля (2000), Єлизавету-Вікторію (2002) та Максима-Олександра (2005).

Наталя з дітьми мешкає в Німеччині. Жінка бере участь в благодійних акціях на підтримку України.

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