Ізраїль завдав ракетних ударів по цілям поряд з російською військовою базою в Сирії

У неділю, 14 серпня, ізраїльські війська завдали серію ракетних ударів по військових об'єктах у Сирії. Нагадаємо, на початку серпня Ізраїль провів спецоперацію «Світанок» у секторі Газа, ціллю якої була терористична організація «Ісламський джихад». Ісламісти відповіли сотнями ракетних ударів по ізраїльським містам, зокрема Єрусалиму та Тель-Авіву. Лише 7 серпня вдалося досягти перемир'я.

Однак 14 серпня в Єрусалимі був обстріляний автобус з прочанами.

У Сирії ціллю ізраїльських військових були об'єкти, що пов'язані з Іраном та радикальним угрупуванням «Хезболла».

Частина ударів припала по північно-східній околиці Дамаска. Сирійська армія заявила про трьох загиблих та трьох поранених військовослужбовців.

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела у сирійській розвідці, кілька ударів вразили іранську військову базу, радарну станцію та пост ППО поряд з портом Тартус, який є головною базою російського ВМФ у Сирії.

За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілях у Сирії, які він пов'язує з Іраном, проте досі ізраїльтяни утримувалися від атак на об'єкти поряд з російськими військовими базами.

До речі, саме Тартус використовувався росією для перекидання озброєнь до Сирії. У липні з Тартуса до Новоросійська було відправлено партію зброї для російських підрозділів, які ведуть бойові дії в Україні. Для перевезення використовувалося судно Sparta II. Воно знаходиться під американськими санкціями, але це не завадило йому пройти через протоки Босфор та Дарданелли, хоча Туреччина закрила їх для військових кораблів.

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