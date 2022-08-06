Масований ракетний удар по Ізраїлю: що відбувається на Близькому Сході

На Близькому Сході різко загострилася ситуація. За два дні — 5 та 6 серпня — по Ізраїлю з сектору Газа було випущено не менше 160 ракет. Більшість з них перехопила ізраїльська система ППО «Залізний купол». Загиблих та поранених серед мирного населення Ізраїлю немає.

Масований обстріл Ізраїлю провело радикальне угруповання «Ісламський джихад». Його представники заявили, що це була відповідь на операцію «Світанок», яку ізраїльська армія (ЦАХАЛ) розпочала 5 серпня. Цього дня Ізраїль завдав серії авіаударів за цілями у секторі Газа. В результаті було вбито 15 терористів, зокрема лідера «Ісламського джихаду» Тайсира аль-Джаабарі.

Палестинська влада стверджує, що загинули 12 людей, зокрема дитина. Понад 80 людей отримали поранення. І все це цивільні особи, які не мають жодного відношення до терористів.

Але почалося загострення не з того. Ізраїльські військові 1 серпня заарештували на Західному березі річки Йордан ще одного лідера «Ісламського джихаду» Бассема Сааді. Терористичне угруповання пообіцяло помститися ізраїльтянам.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що операцію «Світанок» було розпочато для того, щоб зірвати атаку ісламістів, яких всіляко підтримує Іран.

Повітряна операція у секторі Газа триватиме ще тиждень, наголосив представник ЦАХАЛ. Жодних переговорів про припинення вогню Ізраїль з терористами не веде. Міністр оборони країни Бені Ганц наказав про заклик 25 тисяч резервістів.

У суботу, 6 серпня, командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КСІР) генерал-майор Хоссейн Саламі заявив, що «Ізраїль заплатить високу ціну за свій новий злочин».

Євросоюз закликав усі сторони конфлікту до максимальної стриманості, щоб уникнути подальших жертв та покласти край ескалації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про різке загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією через Нагірний Карабах.

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