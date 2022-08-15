В Україні стартує нова сесія вступного тестування: де дізнатися час та місце проведення

В Україні розпочинається додаткова сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ), який ще називають спрощеним ЗНО.

Як повідомили у Міносвіти та науки, учасники додаткової сесії НМТ отримали запрошення, розміщені на їхніх інформаційних сторінках.

У запрошеннях зазначено дату, час (за київським часом) та адресу проведення тесту.

Тепер учасникам НМТ необхідно самостійно сформувати та по можливості роздрукувати запрошення зі своєї інформаційної сторінки.

В Українському центрі оцінки якості освіти звернули увагу учасників тестування, що допуск до тимчасового екзаменаційного центру починається за 30 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тестування.

У центрі з метою безпеки рекомендують учасникам додаткової сесії не розголошувати, де та коли проходитиме тестування.

Тим українцям, які планують проходити тестування за кордоном, слід звернути увагу на те, що у запрошеннях вказаний час по Києву.

Нагадаємо, у зв'язку з військовими діями, в Україні скасували у 2022 році державну підсумкову атестацію.

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