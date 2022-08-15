«Насті недовго залишилося»: у зникненні чоловіка Заворотнюк побачили поганий знак

Попри те, що через важку хворобу актриса Анастасія Заворотнюк давно не з'являється на публіці, вона, мабуть, одна з найбільш обговорюваних персонажів російського шоубізнесу.



З чуток, у зірки серіалу «Моя прекрасна няня» найагресивніший вид пухлини — гліобластома. У 2019 році їй зробили операцію у Німеччині. Тепер вона продовжує лікування на батьківщині. Вже пройшла курс променевої, лікарської та хімієтерапії.



Боротися з підступною недугою актрисі допомагають близькі. Годувальник у сім'ї — чоловік Анастасії, фігурист Петро Чернишов. Спортсмен на життя та лікування дружини заробляє у льодових шоу.



Довгий час фігурист співпрацював з Тетяною Навкою, працював у її проєкті, проте кілька тижнів тому перестав виходити на лід. У постановках Петру швидко знайшли заміну. Коли шанувальники забили на сполох через зникнення Чернишова, Навка виступила з заявою. Вона спробувала заспокоїти публіку розповіддю про нову роботу чоловіка Заворотнюк.



У мережі тим часом побачили у цьому поганий знак. Мовляв, фігурист пішов у тінь через проблеми вдома. Фанати «прекрасної няні», які моляться за її одужання, схвилювалися не на жарт. Блогер Антон Суворкін на своєму YouTube-каналі припустив найстрашніше.



Розповідям Навки світський оглядач не вірить.



«У це я не вірю. Я боюся, що Настенька вже… останні місяці, мабуть. Ну страшне захворювання, всі ви пам'ятаєте Жанну Фріске, яка теж пройшла через це страшне захворювання. <…> Я сподіваюся, що це не так. Великих надій насправді ніхто не має. Виглядає вона дуже погано, тому що гормони, таблетки дуже набрала вагу. Не може адекватно спілкуватися, бо пухлина у мозку. Сумно, такі новини про Настеньку. Я боюся, це дзвіночок. <…> Насті недовго залишилося», — з жалем зазначив Суворкін.



Раніше старша донька Анастасії Заворотнюк, Анна, обережно висловилася про стан матері. Спадкоємиця актриси розповіла, що та продовжує боротьбу. Близькі вірять у перемогу Заворотнюк над хворобою.

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