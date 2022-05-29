«Хвороба дуже страшна»: дочка Анастасії Заворотнюк розкрила інформацію про реальний стан акторки

Незважаючи на розпочату росіянами війну проти України, багато жителів нашої країни продовжують «за звичкою» цікавитися тим, що відбувається за поребриком, і як складається життя людей, які в минулі роки вважалися друзями України або, принаймні, ставляться до неї з симпатією.

Одна з них — акторка Анастасія Заворотнюк, котра зіграла українку Няню Віку у відомому серіалі. Ось уже кілька років публіка уважно стежить за станом її здоров'я, пише «Телепрограмма» .

Відомо, що ще у 2019 році у зірки серіалу «Моя прекрасна няня» знайшли злоякісне новоутворення мозку. З того часу Анастасія Юріївна не з'являється на публіці та проходить курс інтенсивного лікування. Новини про те, як Заворотнюк почувається зараз, надходять не так часто. Сім'я артистки зазвичай вважає за краще зберігати мовчання, вважаючи, що особисте має залишатися особистим. Тим не менш, іноді винятки таки робляться. Напередодні донька знаменитості Ганна Заворотнюк уперше за довгий час поділилася із шанувальниками новинами про стан матері.

«Мама потихеньку… Вона на серйозному лікуванні», — написала Ганна, зазначивши, що її мати бореться з дуже страшною та підступною хворобою.

Заворотнюк-молодша не приховує, що єдиною її мрією є повне відновлення матері. Більше того, Ганна не втрачає надії знятися з матір'ю в одному фільмі: «Я сподіваюся, це все ж таки відбудеться». Варто зазначити, що напередодні в Інтернеті з'явилися фотографії фігуриста Петра Чернишова зі схожою на Анастасію Заворотнюк жінкою.

Зазначимо, що навіть через три роки після останнього появи Заворотнюк, як і раніше, є одним з найбільш обговорюваних персонажів російського шоу-бізнесу. Багато хто прийняв трагедію, що пригодилася до неї, близько до серця. Артистку та її близьких буквально завалюють повідомленнями зі словами співчуття та підтримки. Щоправда, сама Анастасія Юріївна їх ігнорує.

Як писали «ФАКТИ», зараз Заворотнюк живе у своєму котеджі у підмосковному селищі Крекшине. Іноді сусіди бачать акторку, коли її вивозять на процедури до клініки.

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