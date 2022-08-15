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Спорт

Кличко явно не сподобається: Тайсон Ф'юрі назвав «найбільший момент» у кар'єрі

15:33 15 серпня 2022
Тайсон Ф&#39;юрі

Володар чемпіонського поясу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який у свій день народження вкотре оголосив про завершення кар'єри, назвав перемогу над Володимиром Кличком у 2015 році найяскравішим моментом за той час, що він виступав на професіональному рингу.

«Найбільший момент у моїй кар'єрі — титули, які я виграв у Володимира Кличка. Я його перебоксував тоді. Ще можна згадати бої проти Деонтея Уайлдера, а також останній поєдинок із Ділліаном Уайтом. Я закінчив кар'єру на „Уемблі“ перед 94 тисячами фанів», — зазначив Циганський король в інтерв'ю виданню The Ring.

Відеоогляд бою Володимир Кличко — Тайсон Ф'юрі

Також боксер, який не зазнав жодної поразки у професіональній кар'єрі, поділився своїми планами на найближче майбутнє. «Чесно кажучи, мені взагалі начхати, що про мене думають та як запам'ятають. Але ця пригода (професійна кар'єра. — Авт.) була цікавою, мені подобалося. У мене були свої підйоми, були провали. І зараз мені є чим зайнятися. Знімаюсь у документалці для Netflix, незабаром планую записати альбом. Можливо, побачите мене у фільмі», — додав Ф'юрі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі назвав боксера, заради якого готовий повернутися в ринг.

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